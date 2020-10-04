На Севере из воды вытащили череп доисторического монстра

Дочь известного исследователя продемонстрировала череп странного существа, который ее отец выловил в северных водах. Снимки напугали комментаторов. Пользователи изначально посчитали, что этот год подготовил еще один сюрприз в виде головы доисторического существа или даже монстра, которого можно увидеть в каталоге The SCP Foundation. Но в то же время было и другое объяснение происходящего, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. 3 октября пользовательница твиттера Мłëńiümi~’5k выложила на своей личной странице фотографию скелета головы никому неизвестного животного. Девушка добавила, что такую странную находку обнаружил в северных водах ее отец, который проводил там очередное исследование. Многие пользователи признались, что напуганы и больше никогда не будут заходить на глубину или даже отдыхать рядом с водой. Некоторые комментаторы попытались отыскать информацию о том, что же это может быть за скелет. Наиболее логичным объяснением стало то, что в северных водах когда-то давно жили динозавры. Если хорошо рассмотреть череп, то можно представить некое млекопитающее, которое жило на нашей планете еще несколько миллионов лет назад. Каким-то непонятным образом оно смогло скрыться в глубинах вод и приспособиться к новому климату. Поэтому, в отличие от динозавров, существо смогло выжить. В свою очередь некоторые из комментаторов поста продолжали настаивать на том, что останки обнаруженного существа являются самым настоящим доказательством того, что вымышленный фонд The SCP Foundation на самом деле существует. Именно этот фонд выпустил каталог с аномальными явлениями и существами, где и присутствует многим знакомый монстр Siren Head.