Бузова и Давид Манукян сняли нежное видео на фоне слухов о расставании

После ролика, на котором пара выясняет отношения, Ольга решила показать, что на любовном фронте у нее вновь все отлично.

Вопреки прогнозам экстрасенсов телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян смогли сохранить отношения — впервые за долгое время пара сняла совместное видео. Бузова показала в Instagram, как бойфренд комментирует ее первое выступление в рамках шоу «Ледниковый период», где певица и ведущая «Дома-2» попробовала себя в роли фигуристки. Манукян заявил, что поставил бы Бузовой и ее партнеру высший балл за артистичность и технику.

«Есть вопросы по моему жюри?» — подписала видео певица.

Пара провела совместный вечер за просмотром выпуска программы, а после Давид поздравил Ольгу с дебютом на льду, подарив большой букет белых роз.

Финальной точкой в вопросе о том, бросила Бузова блогера или нет, стало видео с нежным поцелуем певицы с возлюбленным — ни Ольга, ни Дава не стеснялись демонстрировать чувства на камеру.

Напомним, что пара сама спровоцировала слухи о разрыве после года отношений в начале сентября. Ольга, которая привыкла снимать совместные видео с бойфрендом, неожиданно для поклонников удалила все фото с Давидом и перестала комментировать их роман. На вопрос журналистов, все ли у пары в порядке, Бузова категорично заявила, что у нее в жизни точно все хорошо. Больше всего фанатов пары обеспокоил ролик очевидца, который тайно снял на улице сцену ссоры Ольги и Давы. Певица орала на возлюбленного и эмоционально выясняла с ним отношения.

Позже Бузова появилась на шоу «Битва экстрасенсов» в качестве звездного гостя. Ясновидящие предрекли телеведущей расставание с Манукяном. По словам одного из участников шоу, он принесет ей такую же боль, как и экс-супруг Дмитрий Тарасов. К слову, экстрасенс также заявил, что Бузова до сих пор не может забыть бывшего мужа — Ольга со слезами на глазах призналась, что действительно хранит вещи и некоторые подарки Тарасова, спустя 4 года после развода.

«Вижу слезы, но это совсем не тот человек, о котором стоит скорбеть. Зачем вы храните его личные вещи, игрушки, магнитики, всякий бред? Складываете это в коробки? Коробки к вам словно приклеены, они с вами путешествуют, вы их таскаете везде за собой», — обратился к певице экстрасенс.

В Сети подозревают, что слухи о расставании и участие в шоу «Битва экстрасенсов» были спланированы для пиара Бузовой — ей нужны голоса зрителей в ледовом шоу. Интересно, что в том же обвиняли и супругу Джигана Оксану Самойлову. Популярность многодетной мамы выросла в разы, когда та объявила о разводе. По итогу брак пара все-таки не расторгла, зато доход модели составлял, по оценам СМИ, 5 млн рублей в неделю. Фанаты Бузовой в «теории заговора» не верят и поздравляют певицу с примирением с Манукяном.

8 августа 2020 года пара романтично отметила год отношений в пятизвездочном роскошном отеле в Сочи, стоимость номера в котором — 80 тысяч в сутки. В качестве подарка на годовщину Давид преподнес возлюбленной украшения Cartier — браслет с бриллиантами стоимостью в 2 миллиона 150 тысяч рублей и комплект серьги с кулоном.