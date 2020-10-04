Майже 200 000 гривень: учасникам конкурсу на кращу ідею розвитку території біля Луцького замку виплатять премії

Учасникам Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку виплатять грошові премії.
Про це йдеться у розпорядженні виновувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта.
Згідно з кошторисом видатків на преміювання переможців конкурсу премії отримають:
— Лисак Мар’яна Миколаївна 75 000;
— Ольга Андрейчин, Юрій Андрейчин 50 000;
— Осадча Анна Миколаївна 25 000.
Окрім того, премії отримають і наступні учасники конкурсу:
— Лисак Мар’яна Миколаївна 8 330;
— Ольга Андрейчин, Юрій Андрейчин 8 330;
— Осадча Анна Миколаївна 8 330;
— Авторський колектив: Яручик Людмила Олександрівна, Турук Діана Адамівна, Склярова Інеса Володимирівна 8 330;
— Авторський колектив: Пелещак Марина Іванівна, Пелещак Поліна Іванівна, Андрущак Назарій Васильович 8 330;
— Вітинська Анастасія Вадимівна 8 330.