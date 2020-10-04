Врач назвала «самый опасный предмет» для защиты от COVID-19

Самым опасным предметом в условиях пандемии коронавируса является обычная маска, которую носят неправильно. Об этом заявила «Вечерней Москве» терапевт Лариса Алексеева.

«У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10−15 дней, а то и дольше. Когда таким гражданам становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Затем ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно», — сказала специалист.

Врач отметила, что использовать маски необходимо в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: носить не более двух часов, аккуратно снимать, не касаясь лица, а также утилизировать в герметичном пакете.

Алексеева напомнила о необходимости соблюдать иные правила предосторожности: например, мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки, а также не забывать, что вирус может оставаться на одежде и обуви.

По словам врача, не стоит пренебрегать использованием и простых бытовых антисептиков — мыла и спирта.