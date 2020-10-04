Боец UFC поправил сломанный нос во время поединка

Корт МакГи (справа) и Карлос КондитФото: Instagram-аккаунт Корта МакГи

Американский боец смешанного стиля (MMA) Корт МакГи поправил сломанный нос во время поединка против соотечественника Карлоса Кондита на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок продлился все три раунда. Кондит одержал победу судейским решением и оценил характер соперника в ходе общения с журналистами на пресс-конференции.

По словам Кондита, МакГи повел себя как «настоящий дикарь», поправив свой сломанный нос в ходе их противостояния. Как утверждает сам МакГи, он ощутил перелом во втором раунде.

Кондит одержал 31-ю победу в карьере. При этом американец прервал серию из пяти поражений в UFC. Он не выигрывал с мая 2015 года.

На счету МакГи 19 побед при десяти поражениях. Он выступает в UFC с 2010 года.