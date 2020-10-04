Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело по 15 статьям в отношении главы Карабаха

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armenpress.am

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по 15 статьям УК против главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по факту обстрела армянами Гянджи. По данному факту было собрано достаточно доказательств того, что «президент Нагорно-Карабахской республики» Араик Арутюнян, нарушив требования Женевской конвенции, совершил действия, направленные на умышленное убийство мирного населения, создание паники среди людей», — заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Так, в отношении Арутюняна было возбуждено дело по статьям «планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», «нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов», «отдача преступных приказов во время вооруженного конфликта», «умышленное убийство», «умышленные уничтожение или повреждение имущества», «терроризм», «организация преступного сообщества», «создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп».

Отмечается, что к уголовной ответственности будет привлечен не только глава Карабаха, но и его соратники.

Ранее власти Карабаха заявили об уничтожении военного аэродрома в азербайджанском Гяндже. В Азербайджане, в свою очередь, сообщили о раненых и погибших в результате обстрелов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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