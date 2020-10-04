Порнозвезда Лола Тейлор рассказала подробности группового изнасилования на яхте в Геленджике

Как это происходило, девушка подробно описала в социальной сети.

Порноактриса Любовь Бушуева, известная любителям фильмов для взрослых как Лола Тейлор, открыла подробности злоключения, случившегося с ней и ее подругой Эмили на яхте, пришвартованной в порту Геленджика в ночь с 29 на 30 сентября. Тогда девушек избила и изнасиловала компания из трех мужчин.

«Я считаю, что это все-таки серьезно, и надо задерживать таких тварей, у которых […] колом стоит, когда ты в истерике заплаканная и просишь отпустить!», — написала Лола Тейлор во «ВКонтакте». Также звезда фильмов для взрослых опубликовала заявление, которое она отнесла в полицию.

Артистка также заявила, что не собиралась этого делать, но тот факт, что подозреваемых в преступлении отпустили, не ограничив свободу на время проведения следствия, поверг ее в шок.

«Я бы молчала, если бы не узнала, что их даже не задержали, и ходят они себе как хотят с адвокатом. То есть это у нас вот так сейчас насиловать и бить можно, и гуляешь себе спокойненько. Еще и подмигивает и улыбается, тварь (подруге моей)», — объяснила порноактриса.

Девушка справедливо заметила, что род ее деятельности не дает права другим гражданам совершать подобные преступления.

«Все-таки [мы] остаемся девушками и насиловать и обращаться с нами, как будто мы самые конченные, и нас только […] можно — не позволю», — заявила Лола Тейлор.

Далее молодая актриса сетует, что в результате этого происшествия лишилась некоторого имущества: «сережку дорогую потеряла на их яхте, телефон разбила», что не было отражено полицией в протоколе.

«[…] втроем полночи, били, подругу били так, что аж кровью блевала. Потом в полиции держали, сутки не отпускали, типа, что надо следователя дождаться и все пройти, Эмили вся в крови сидела», — Лола Тейлор описывает ужасающие сцены насилия, и последующее безучастное поведение полицейских, с которым столкнулись девушки.

Реакция некоторых пользователей на откровения молодой порнозвезды, увы, была не всегда адекватная. Некоторые хейтеры напрямую обвинили Лолу Тейлор в случившемся, приписав ей это в качестве «наказания».

Источник: «ВКонтакте»

Напомним, ранее «Блокнот» сообщал об инциденте на яхте, случившимся с порнозвездой. Девушка только рассказала журналистам, что их с подругой подвергли насилию, а также посетовала на безучастность полицейских.

До этого она уже побывала в подобной «передряге», только в тот раз было еще страшнее. Лолу выманил на свидание молодой человек, приехавший на заработки в Россию, после чего вместе со своим товарищем они приковали девушку наручниками и многократно подвергали насилию. Тогда начинающая порнозвезда чудом спаслась из плена, спрыгнув с третьего этажа. В итоге насильников задержали и приговорили к 7-ми и 8ми годам тюремного заключения.