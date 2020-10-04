На берегу Казанки появился новый загадочный арт-объект

В Казани на берегу реки установили новый загадочный арт-объект. Об этом сообщили авторы проекта в соцсетях, выложив фотографию скульптуры.

Новая фигура установлена на пляже возле парка «Кырлай». На этот раз арт-объект представляет собой Дриаду — в древнегреческой мифологии лесную нимфу, покровительницу деревьев. Как рассказали создатели скульптуры, фигура девушки с рогами, обвитой корнями деревьев, создана для того, чтобы призвать горожан бережно относиться к природе.

«Сегодня она вышла на берег, чтобы попросить о помощи, ведь леса засоряют мусором, а деревья вырубают, что причиняет ей боль. Друзья, начните каждый с себя: не оставляйте после себя на природе мусор, ходите в магазин с тканевой сумкой, покупайте продукцию в биоразлагаемой упаковке, сортируйте мусор», — написали авторы проекта в «Инстаграме».

Напомним, всего в Казани установили три такие необычные скульптуры. Первую казанцы заметили в начале сентября. Загадочная фигура старца на берегу Казанки напугала некоторых жителей города. Позднее неизвестные ее разрушили, но вскоре она была восстановлена.

У второй фигуры, установленной напротив «Чаши», появились крылья, а в руках она держала ветвь. Вскоре ее постигла участь первого арт-объекта.