Названа доля находящихся на карантине российских школ

По
mavit
-
2

В Минпросвещения заявили, что около трех процентов российских школ находятся на карантине по ОРВИ. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Басюка.