Названа доля находящихся на карантине российских школ

В Минпросвещения заявили, что около трех процентов российских школ находятся на карантине по ОРВИ. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Басюка.
Популярные новости
Ученые предупредили, что на Земле участились зомби-ураганы
Специалисты заговорили о появлении редкого явления, которое связано с климатическими изменениями. Речь идет о ураганах, которые восстанавливаются после полного затихания. Ученые назвали такие...
Состояние Бориса Моисеева вновь ухудшилось
Директор российского певца Бориса Моисеева, который давно не появляется на публике из-за недуга, рассказал об общем ухудшении состояния артиста. В эфире "Пятого канала" он...
Пожарный гидрант: что нужно знать о специфике
Во время борьбы с такой разрушительной стихией, как пожар в ход идут самые различные механизмы тушения. И практически все варианты ликвидации воспламенения в настоящее...
Климова позировала в кружевном пеньюаре
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» Екатерины Климовой появилось чувственное видео. В кадре 42-летняя кинодива и многодетная мама предстала в кружевном пеньюаре цвета...
Обнаружена старинная фреска, на которой НЛО поджигает церковь
На протяжении нескольких лет специалисты спорят относительно фрески, на которой можно увидеть церковь, а над нею – странный дискообразный предмет, очень напоминающий НЛО....