В Азербайджане утверждают, что глава непризнанной НКР получил «тяжелое ранение»

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armenpress.am

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение в результате удара азербайджанских вооруженных сил. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, цитирует ТАСС.

По версии азербайджанской стороны, Арутюнян был «тяжело ранен».

Стоит отметить, что официального подтверждения со стороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики пока не было.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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