Джонсон дал Трампу совет, как быстрее победить коронавирус

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп во время встречи…

Kevin Lamarque/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который переболел коронавирусом, дал совет президенту США Дональду Трампу, как быстрее вылечиться от инфекции, передает Reuters.

Джонсон выразил уверенность, что с Трампом все будет в порядке. «У него самый лучший уход», — добавил британский премьер.

Притом он посоветовал американскому политику сделать самое важное – безукоризненно следовать советам врачей. «У него превосходная медицинская помощь», — отметил Джонсон.

В конце марта у Джонсона был положительный тест на COVID-19. Его госпитализировали на неделю в больницу. Три ночи он провел в реанимации. В настоящее время Джонсон утверждает, что полностью выздоровел и не страдает так называемыми «длительными симптомами COVID-19».

Трамп заявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию 2 октября.

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