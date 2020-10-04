Как в McDonald’s мстят людям, которые делают заказ перед закрытием: работник фастфуда опубликовал видео

В видеоролике можно видеть, как работник небрежно закидывает ингредиенты для приготовления гамбургера, обильно заливая всё майонезом. Кусок сыра даже не поместился в картонную упаковку: работник просто закрыл её с торчащим продуктом и отдал заказ гостю.

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Реакция пользователей не заставила себя долго ждать: люди начали возмущаться, что такой беспредел происходит не только за несколько минут до закрытия, а абсолютно в любое время суток. Очень часто гости сталкиваются с проблемами обслуживания. Персонал должен качественно выполнять свои обязанности независимо от того, остался час до закрытия или пара минут.

Сам пользователь Tik Tok отметил, что видео являлось всего лишь шуткой. Стоит отметить, что шутка удалась: ее посмотрело больше 40 млн пользователей социальной сети.

Самим работникам McDonald’s вряд ли бы понравилось, если бы им принесли такой заказ. И никакие отговорки о скором закрытии не стали бы оправданием халатного отношения к своей работе.

Видео быстро разлетелось по сети, став антирекламой популярного фастфуда. Накажут ли как-то «шутника», мы можем только гадать. Пользователи неоднозначно отнеслись к подобного рода юмору.