«Не лезь»: генерал ФСБ назвал главную причину для подозрений в шпионаже

Александр Михайлов объяснил, как не попасть в «шпионы» и кого первым начнут подозревать в агентурной деятельности.

Народная мудрость «меньше знаешь – крепче спишь», как оказалось, самая важная в ситуации, чтобы не быть обвиненным в шпионаже. О ней россиянам напомнил генерал-майор Федеральной службы безопасности в отставке Александр Михайлов.

«Очень важно не лезть в вопросы, представляющие государственную или особо охраняемую тайну», — рассказал «Лента.ру» Михайлов, называя это главным поводом, чтобы навлечь на себя подозрения в шпионаже со стороны спецслужб.

Таким образом генерал-майор дал понять, что абсолютно любой гражданин страны (наверное, и любой другой страны тоже), может попасть в список подозреваемых из-за своего излишнего интереса к данным, которые не относятся к его сфере деятельности и жизни. Также отставник предупреждает: коли «попал — нанимай адвоката».

Ясность в данном вопросе необходима в свете дела журналиста Ивана Сафронова. Занимавший должность советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина журналист был обвинен в государственной измене. Однако сам Сафронов отрицает свою вину. А его бывшие коллеги и знакомые организовали несколько акций протеста в связи с обвинением Сафронова, считая их абсурдными. К защите журналиста присоединилась телеведущая Ксения Собчак, которую даже оштрафовали за одиночный пикет в защиту Сафронова. К сожалению, подробностей по данному делу нет, поскольку суд проходит в закрытом режиме. К слову сказать, экс-сотрудник ФСБ Михайлов пояснял, что степень открытости процессов о шпионаже — это прямая прерогатива суда, который определяет эту степень.

Российская пресса периодически сообщает о поимке шпионов, но без каких-либо подробностей. Особенно участились случаи после разрыва отношений с Украиной. Так, к примеру, в 2019 году в Ростовской области сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Еще раньше военной разведкой был задержан военнослужащий Черноморского флота за то же.