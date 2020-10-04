Не стало «золотого голоса» телевидения РТ Ильфата Абдрахманова

В ночь с 3-го на 4-ое число не стало популярного диктора татарстанского телевидения Ильфата Абдрахманова. Его голос звучал не только с голубых экранов, Абдрахманов был ведущим большинства мероприятий Казанского Кремля, его приглашали в качестве конферансье многие звезды российской и татарстанской эстрады.

Себя он в шутку называл «заслуженным шабашником телевидения». Абсолютно все коллеги отмечают высокий профессионализм покойного. Так владелец и главный редактор газеты «Безнең гәҗит» Илфат Файзрахманов много лет проработал со своим тезкой на ГТРК «Татарстан» и ТНВ.

«Мы были с Ильфатом большими друзьями, нас часто путали, потому что одинаковые имена, похожие фамилии. Ильфат говорил мне в шутку, что, мол, уже надоело, давай Илфат срочно меняй свое имя. Он был очень талантливым, профессиональным диктором, в отличии от современной молодежи тщательно готовился к каждому выпуску новостей или авторских программ. Он брал текст в руки и повторял его бродя по коридору. С ним очень некрасиво поступили, когда изгнали из ТНВ. Вызвали в отдел кадров, якобы, чтобы продлить договор, он не читая подписал, ему сообщили — все, вы уволены. Это был большой удар по Ильфату, он очень переживал по этому поводу», — сказал он.

Об этой истории, которая произошла после прихода директором информационного вещания Мадины Тимерзяновой «БИЗНЕС Online» писал в 2017 году. Как сообщила сестра покойного Флера, ее брат скончался от легочного заболевания, которым страдал в последнее время.

Абдрахманов Ильфат Ибрагимович родился 17 ноября 1961 года в Зеленодольске. Выпускник Казанского театрального училища. С 1984 года работал диктором в ГТРК «Татарстан», с 2002 по 2017 годы трудился на телерадиокомпании «Новый век», был ведущим утреннего вещания, «Новостей Татарстана».

Прощание с покойным состоится завтра в 09:00 утра у дома Амирхана, 17, подъезд 2. Похоронят Абдрахманова в Зеленодольске.