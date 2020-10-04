Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых есть все шансы разбогатеть в октябре

Содержание:

Лев

Дева

Рыбы

Мечты о богатстве хотя бы раз в жизни преследуют каждого человека. Но деньги с неба просто так не падают — за ними стоит огромный и упорный труд, порой длиной в долгие годы, десятилетия или целую жизнь. А три знака зодиакального круга могут поправить материальное положение в октябре 2020 года, говорят астрологи. Читайте на Информинг.Ру: Астрологи рассказали, какие болезни будут подстерегать знаки Зодиака в октябре 2020 года

Лев

Львы испытывают сильную страсть к деньгам. Их гибкий ум всегда может подсказать беспроигрышный метод заработка. К тому же, Львы, чтобы заработать деньги, ни перед чем не остановятся и могут пойти просто «по головам». В октябре 2020 года у них такая возможность появится, и принесет улучшение материального положения.Но есть у Львов и своя слабость — они сильно привязаны к своим средствам и постоянно переживают, что заработанные деньги уйдут так, как и пришли.

Но в октябре Львы постараются не потратить ни копейки из заработанного, поэтому окажутся еще богаче. Однако звезды не советуют Львам перенапрягаться и нервничать — это может привести к проблемам со здоровьем.

Дева

Дева — знак, под которым рождаются умные люди, а не ленивые. Их креативное мышление позволяет им не бедствовать. А в в октябре сулит материальную выгоду. Деньги к Девам придут во второй половине октября.Этот знак Зодиака перепробует массу способов заработка. И там, где это возможно, своего не упустят. Однако, в отличие от Львов, этот знак Зодиака, только заработав и получив деньги, тут же начинает их тратить. Средства идут на подарки, развлечения, дорогую одежду. Поэтому буквально за несколько недель Девы рискуют спустить все, что заработали. Звезды советуют более рациональный подход. Возможно, часть из немалых средств, которые удалось заработать, стоит отложить?!

Рыбы

Рыбы любят быть в среде, где есть конкуренция. Они готовы горы свернуть за любую награду, даже если это не деньги, а всего лишь похвала начальства. Рыбы не стремятся к материальному. Они просто хотят показать. что они лучше, креативнее, изобретательнее других работников. И начальство это в октябре 2020 года это оценит. Возможно, Рыб ожидает приличная премия, повышение зарплаты или же перевод на новую, высокооплачиваемую, должность.И Рыбы, таким образом, окажутся в своей стихии. Они очень хороши в роли лидера и руководителя. Как только высокая зарплата поможет им разобраться с насущными проблемами, они тут же задумаются над тем, чтобы открыть свой бизнес и работать на себя. Если, конечно, до сих пор этого не сделали. Яндекс Дзен