Меркель поддержала заявление Путина, Макрона и Трампа в разговоре с Пашиняном

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Michael Kappeler/Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудила обострение конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Во время беседы с Пашиняном немецкий канцлер поддержала во всех отношениях заявление президентов России Владимира Путина, Франции Эммануэля Макрона и США Дональда Трампа. Также Меркель выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа погибших. По ее мнению, сторонам необходимо согласовать паузу для выноса тел погибших из зоны боевых действий.

«Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры», — добавила Деммер.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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