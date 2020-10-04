Мама Бузовой: «Мне не нравится ни один молодой человек Оли»

Ольгу Бузовой долгое время не везло в личной жизни. Но вот уже больше года она вместе с блогером Давидом Манукяном, и со стороны кажется, что она наконец-то счастлива. Однако многие поклонники уверены: эта показная любовь, обычный пиар. А намедни участники шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ в выпуске с Ольгой Бузовой заявили, что матери певицы не по душе ее возлюбленный рэпер Дава.

«Как любой маме, мне не нравился ни один молодой человек Оли, начиная с 14 лет. Это нормально! Так у всех: наш ребенок самый лучший, остальные — хуже», — сообщила Ирина Александровна телеграм-каналу «Звездач».

Тем не менее мама телезвезды подчеркнула, что именно к Давиду она не имеет никаких претензий. «Симпатичный мальчик, харизматичный. Самое главное — прекрасно танцует. Для меня это уже главное достоинство в мужчине». также она подчеркнула, что на самом деле слишком мало знает избранника дочери. «Мы видимся только на праздниках, а там все белые и пушистые», — подчеркнула она.