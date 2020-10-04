Азербайджан заявил о тяжелом ранении лидера Карабаха в результате обстрела

Араик АрутюнянФото: Асатур Есаянц / Sputnik/РИА Новости

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в результате обстрела со стороны азербайджанской армии тяжелое ранение получил лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение», — сказал он.

При этом в Армении эту информацию опровергают. «Он только что был в прямом эфире», — сказала РБК представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы резко обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанскую сторону в нападении на Арцах.