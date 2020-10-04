«Настоящая мразь»: бывший муж Айзы устроил травлю ее семье

Телеведущая вынуждена жить в постоянном страхе из-за Дмитрия Анохина.

Айза Анохина вновь попала в центр скандала, связанного с ее экс-супругом. 3 октября 35-летняя владелица бьюти-салонов красоты в Москве устроила вечеринку в честь дня рождения младшего сына Элвиса. Мальчику исполнилось 4 года. На праздник Айза пригласила его отца, серфера Дмитрия Анохина, о чем сильно пожалела. Мужчина спровоцировал серьезный конфликт — теледива не сдержала эмоций и сняла происходящее в Instagram-истории.

На видео Айза кричит на Анохина и называет его мразью. Тот лишь ухмыляется, снимая бывшую жену на камеру. Позже бизнес-леди рассказала, что Дмитрий догонял ее на улицу и унижал. Это происходит не в первый раз. По словам Айзы, бывший муж

постоянно выводит ее из себя, а потом снимает видео-компромат. Серфер ежедневно приходит домой к телезвезде и детям, провоцируя новую ссору.

«Я искренне хочу общаться нормально с отцом Элвиса. Но этот человек, который никого не любит, не может быть даже знакомым. На протяжении часа он снимал меня при любом споре. Провоцировал, и только после слов Сэма, что он жесток к нему и ко мне, хотя бы немного заткнулся», — пожаловалась Айза.

Больше всего светскую львицу шокировали слова ее старшего сына Сэма, рожденного в браке с рэпером Алексеем Долматовым. Мальчик, уставший от буллинга бывшего отчима, предложил Айзе его убить.

«Слова Сэма сейчас сильным звоном встали в моей голове», — призналась предпринимательница, уставшая от буллинга экс-мужа.

Айза развелась со вторым супругом в июле 2020 года после 5 лет брака. Изначально телеведущая рассказывала, что у них с Анохиным разные взгляды на жизнь. Мужчина хотел жить на Бали, Айза не видела на острове будущего для своих сыновей. Позже она рассказала, что узнала об измене Анохина, прочитав его переписки с девушками — брак дал трещину еще в августе 2019 года. В тот же период телеведущая познакомилась с певцом Олегом Майами. Несмотря на статус замужней женщины, влюбленная Айза закрутила роман с артистом. Они встречаются уже больше года.

Отметим, что в последнее время в жизни Айзы наступила черная полоса. Экс-супруга Гуфа то и дело попадает в неприятные ситуации. Так, в Сети недавно заподозрили бизнес-леди в употреблении запрещенных веществ. Это случилось из-за видео с концерта Клавы Коки, на котором Айза вытирает нос и странно смотрит в камеру. Телезвезде пришлось оправдываться перед аудиторией — якобы она болеет и ей обидно, что пользователи распространяют лживые слухи. Как призналась Айза, обвинение в наркозависимости для нее обиднее, чем «ситуация с вареником». За несколько дней до концерта Коки телезвезда случайно опубликовала в Instagram-истории фото своей интимной зоны без нижнего белья, которое мгновенное разлетелось по Сети. Но и на этом приключения Айзы не заканчиваются.

28 сентября в аэропорту ее задержала полиция, когда телеведущая возвращалась с Мальдивских островов. Местные правоохранительные органы заподозрили Анохину в хранении оружия из-за ее кулона в виде пули. После нескольких часов разборов Айзу отпустили.