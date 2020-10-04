Ученый рассказал, что будет если взорвется супервулкан Йеллоустоун

Супервулканом сегодня именуют кальдеру Йеллоустоунского национального парка, которая в случае высвобождения раскаленного вещества спровоцирует целый ряд катастроф, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.За неспокойной, мягко говоря, областью постоянно следит Геологическая служба США. Пока что специалисты не констатируют каких-либо процессов, указывающих на скорую катастрофу, тогда как Брайан Уолш уже нарисовал мрачную картину ближайшего будущего нашей планеты и всего живого.Извержениям всегда предшествуют землетрясения, которые с каждым разом усиливаются. Именно содрогание поверхности говорит о том, что большое количество магмы прорывается наружу. С каждым разом давление повышается. Оно ослабнет только тогда, когда магма наконец прорвется через земную кору и выстрелит, как шампанское из бутылки. Атмосфера окажется отравлена: начнут распространяться токсические вещества по Северной Америке, а по миру – пепел, который спровоцирует вулканическую зиму. Лава распространится на радиус примерно 67 километров, отметил ученый. Взвешенные частицы поднимутся на высоту 24 километра и охватят весь континент. Больницы будут переполнены жертвами, поскольку силикат в пепле при вдыхании буквально режет легкие. Жители начнут кашлять кровью.Вулканическая зима приведет к изменению климата и, как следствие, к голоду. Температуры могут упасть на 8°С на десять и более лет, многие растения не выдержат такого перепада. США в опасности, ни один уголок не будет безопасным. Сложно сказать, как мир справится с последствиями извержения.