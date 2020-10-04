Последние новости про Заворотнюк: состояние здоровья на сегодняшний день, 04.10.2020

Какие только сообщения не появляются по поводу состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает бороться с раком головного мозга. Периодически в прессе появляются заметки то об улучшении самочувствия, то о резком ухудшении состояния актрисы.

Состояние Заворотнюк сегодня, 4 октября: последние новости

Вот уже больше года Анастасия Заворотнюк пытается одержать победу над онкологическим недугом. Около двух недель назад актриса обрадовала своих поклонников новой публикацией в своем микроблоге в Instagram. Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» поделилась фотографиями подарков, которые сделала ее младшая дочь Мила в честь двенадцатой годовщины свадьбы Анастасии и Петра Чернышева. Однако вскоре публикация была удалена.

Позже старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна отвечала на вопросы поклонников в интернете. Больше всего люди интересовались здоровьем актрисы. Анна заявила, что не будет афишировать подробности семейной жизни и попросила поклонников больше не спрашивать ее о состоянии матери. Также дочь Заворотнюк поблагодарила всех, кто не задает лишних вопросов и просто желает телезвезде здоровья.

«Хочу вас попросить не писать мне о том, что если мы являемся публичными людьми, то мы должны рассказывать абсолютно обо всем, что происходит у нас в жизни. Мы избрали такую позицию, и прошу вас уважать наше решение, и не задавать этих вопросов. Попробуйте поставить себя на мое место и понять хоть немного, насколько я себя чувствую, и понять, что не надо писать мне эти вопросы. А всем тем, кто молится и искренне желает добра и здоровья моей маме, я хочу сказать огромное спасибо. Я очень надеюсь, что я предельно доступно объяснила свою позицию и позицию своей семьи. И еще раз, я безумно благодарна тем, кто действительно молится за здоровье моей мамы», — обратилась к поклонникам Анна Заворотнюк.

Тем временем, Заворотнюк покинула клинику, где боролась с раком мозга, с улучшением в состоянии. Об этом пишет «КП» со ссылкой на знакомых с ситуацией врачей и окружение артистки.

«Только что говорил с Петей (муж звезды, фигурист Петр Чернышев. — прим. ред.). Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения», — заявил изданию друг семьи.

По данным газеты, после перенесенных операций артистка сохранила ясное мышление, общается с родными и самостоятельно ходит. Однако еще слишком слаба и быстро устает.

Актриса наблюдается в Центральной клинической больнице при Управлении делами Президента РФ, рассказал изданию источник в медицинских кругах. У звезды диагностирована глиобластома — наиболее агрессивная форма опухоли мозга.

В прошлом году Анастасия перенесла две операции: после удаления первого образования в Германии появилась вторая опухоль, которую успешно удалили московские специалисты. Отмечается, что сейчас актриса проходит курс лечения новым препаратом Keytruda – это противоопухолевое средство, которое блокирует рост раковых клеток, воздействуя на определенные молекулы.

«Есть люди, которые вылечились. Их мало, но они есть. Проблема в том, что такие опухоли обычно быстро рецидивируют и требуется новое лечение. Обязательны регулярные осмотры, МРТ», — пояснил онколог, кандидат медицинских наук Михаил Ласков.

По словам эксперта, число исцелившихся пациентов с таким диагнозом составляет пять процентов. Поэтому остается надежда, что артистка сможет выздороветь и вернуться к прежней жизни.