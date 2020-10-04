Число новых заражений коронавирусом в России выросло до майских показателей

Фото Валерия Мельникова / РИА Новости

Число новых заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 10 499 и выросло до майских показателей. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Так, 15 мая в стране зафиксировали 10 598 новых случаев заражения. На следующий день, 16 мая, их количество составило 9200, а 17 мая — 9709 зараженных.

17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России остановился рост распространения коронавируса, так как двое суток подряд фиксировалось менее 10 тысяч заражений.