Ученые обнаружили опасное осложнение коронавируса

Центр по контролю и профилактике заболеваний США выявил осложнение бессимптомного COVID-19.

Исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выявили новые опасные особенности бессимптомного коронавируса. Если взрослый уже переболел COVID-19, у него может впоследствии возникнуть синдром MIS-A.

MIS-A сильно отличается от типичных для коронавируса синдромов острых респираторных заболеваний (ОРЗ), когда воспаляются дыхательные пути. При MIS-A кроме самого воспаления возникают нарушения сердечного ритма и проблемы с работой желудочно-кишечного тракта.

Точно такие же симптомы появляются у перенесших коронавирус детей или подростков. «Детский» вариант проявления болезни ученые назвали синдромом MIS-C.

Исследования CDC показали, что подобные симптомы возникли у 27 взрослых пациентов. Помимо проблем с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом, у них были выявлены дерматологические и неврологические симптомы. При этом ни у одного заразившегося COVID-19 не было обнаружено ОРЗ.

В данный момент работа по изучению синдромов продолжаются. Для более глубокого понимания механизма развития MIS-A и MIS-C нужны дальнейшие исследования. На этом этапе, отмечает CDC, исследователи предполагают, что лечение COVID-19 поможет избежать возникновения MIS-A.

За последние сутки в РФ зарегистрировано порядка 10,5 тысяч случаев подтвержденных заражений в 85-ти регионах.

При этом в Москве больным, которые будут проходить лечение амбулаторно, то есть дома, мэр Сергей Собянин пообещал бесплатные лекарства.

Ранее столичный градоначальник признал, что ситуация с коронавирусом в Москве день ото дня становится «все хуже». Собянин даже сделал школьникам каникулы на неделю дольше, только для того, чтобы они лишний раз не выходили из дома, и не подвергались опасности.