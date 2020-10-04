У Луцьку капітально відремонтували освітні, культурні та спортивні заклади. ВІДЕО

Міська вдала Луцька вже не перший рік успішно та ефективно реалізовує проєкти з термомодернізації навчальних закладів нашого міста.

Разом з корпорацією НЕФКО в освітніх установах міська рада утеплює дахи та фасади, замінює вікна, двері та освітлення, а також встановлює індивідуальні теплові пункти з утепленням внутрішніх трубопроводів.

Цього року нове обличчя отримали одинадцять загальноосвітніх шкіл, Луцька художня школа, Луцька музична школа №1 ім. Фридерика Шопена та центральний басейн.

Зупинятись на досягнутому міська влада не збирається і вже має напрацювання на наступний рік. Тому й інші навчальні заклади Луцька будуть капітально та якісно оновленими, а вчителям та учням стане затишніше та комфортніше.