В казанском метро появился новый «‎антиковидный» поезд с подсветкой

В казанском метрополитене запустили новый поезд. От прежних вагонов «‎Русич» его отличает повышенная комфортность.

Так, у состава единый сквозной проход для свободного перемещения между вагонами. Отсутствие межвагонных дверей позволит пассажирам минимизировать контакты друг с другом в условиях пандемии и свободно перемещаться из вагона в вагон. Кроме того, поезд оборудован современными автоматическими системами обеззараживания воздуха.

В вагонах есть поручни с «теплым» покрытием, меняющие освещение в зависимости от времени суток лампы, USB-розетки для зарядки телефона, а также места для маломобильных пассажиров.

Станции метро теперь указываются на электронном табло с высоким разрешением. В салоне также установлены светодиодные лампы, которые загораются красным цветом, когда двери закрываются.

Сейчас на линии только один такой поезд, но с открытием второй ветки метро их количество будет увеличено.

В декабре сообщалось, что новый поезд для казанского метрополитена обойдется в 389,2 млн рублей. Новый состав стал 15-м по счету, который закуплен для МУП «Метроэлектротранс». До этого момента в казанском метро было 14 поездов на 47 вагонов.