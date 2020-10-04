В Кремле допустили ввод российских миротворцев в Карабах

Озвучены условия для отправки российских миротворцев в Карабах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что для ввода миротворцев необходимо согласие двух сторон. Министр обороны Армении Никол Пашинян заверил, что вопрос присутствия российских миротворцев в Карабахе можно рассматривать в рамках Минской группы ОБСЕ.

Армения выступает за интересы непризнанной республики, а Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта в Карабахе. В Армении ввели всеобщую мобилизацию. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет не могут покинуть территорию страны. В Азербайджане объявлен комендантский час, частичная мобилизация, а также военное положение в нескольких городах.

Бои в Карабахе: новости на сегодня, 04.10.2020

В зоне карабахского конфликта сейчас идет перестрелка, на отдельных участках ведется огонь малой интенсивности из средств артиллерии, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«На карабахском фронте — перестрелка, на отдельных участках ведется огонь малой интенсивности из артиллерии», — отметила Степанян.

27 сентября населенные пункты, а также воинские части в Карабахе подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу с азербайджанской стороны. Затем мотострелковые и танковые подразделения противника перешли в наступление на северном, южном и юго-восточном направлениях.

Помимо этого, 29 сентября ВС Азербайджана подвергли обстрелу воинскую часть и села в Гегаркуникской области Армении. Напряженность по всей линии соприкосновения в зоне конфликта сохраняется. В Армении и в Карабахе объявлено военное положение.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил накануне, что азербайджанская армия взяла под контроль семь сел в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху.

«Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», — написал Алиев 3 октября на своей странице в Twitter.

Ранее Алиев сообщал, что под контроль азербайджанской армии перешло село Мадагиз, и он принял решение о возвращении ему исторического названия Суговушан.

По последним данным армянской стороны, ВС Азербайджана потеряли 2745 убитыми, есть 7000 раненых, уничтожено 14 самолетов, 14 вертолетов, 123 беспилотника, 4 установки РСЗО «Смерч», 355 единиц бронетехники.