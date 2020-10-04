105 10 смертей оперштаб Алтайского края COVID-19 подробно рассказал борьбе инфекцией

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 105 инфицированных, выздоровело всего семь пациентов, сообщает оперативный штаб по региону. Смертельных случаев за день 10, из них от коронавирусной инфекции – пять.

На 4 октября в Алтайском крае зарегистрировано 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сообщается, что в Барнауле всего четыре случая. По другим муниципалитетам: Бийск – 40, Рубцовск – 11, Тальменский район – шесть, Троицкий, Рубцовский районы – по пять, Мамонтовский, Родинский районы – по четыре, Волчихинский, Ребрихинский районы – по три, Заринск, Бийский, Ельцовский, Михайловский, Смоленский, Угловский районы – по два, Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Баевский, Ключевской, Локтевский, Советский, Шелаболихинский районы – по одному.

В Бийске из указанных 40 случаев заболели семь детей (четыре школьника из разных школ, два детсадовца, один ребенок до года); а также 33 взрослых, из них шесть медработников; 17 случаев на предприятиях и в организациях. Случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано, отмечает оперштаб.

Всего в крае было зарегистрировано 14 230 инфицированных, количество выписанных по выздоровлению – 12 357 человек. За весь период скончалось 523 человека, от коронавирусной инфекции всего – 227. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение в госпиталях 1350 пациентов. Количество тяжелобольных — 272, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 87.

Из всех случаев 4579 – у больных внебольничной пневмонией, 4118 – у заболевших ОРВИ, в 5533 случаях – бессимптомное течение. Кроме этого 1173 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 находятся на лечении в ковидных госпиталях. И еще 45 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

Всего развернуто 3020 коек. Из них с кислородом — 1622, с ИВЛ — 410. Таким образом, с учетом всех занятых, свободных коек сейчас 452 – около 15 %. 2376 бессимптомных вирусоносителей продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 507 154 человека. За прошедшие сутки – 3670.