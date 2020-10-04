Пилот «Формулы-1» раскритиковал меры безопасности в связи с коронавирусом в Сочи

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Пилот команды «Формулы-1» Haas Ромен Грожан раскритиковал меры безопасности в связи с коронавирусом на Гран-при Сочи. Об этом сообщает Motorsport.

По словам француза, ему было некомфортно, так как в отеле было много болельщиков, а официанты носили маски, но при этом не закрывали нос. «Я боюсь заразиться коронавирусом, потому что не смогу участвовать в гонках и выполнять свою работу», — заявил спортсмен.

Российский этап Гран-при прошел в Сочи с 25 по 27 сентября. Победителем гонки стал пилот команды Mercedes Валттери Боттас. Грожан завершил соревнования на 17-м месте.

На этап в Сочи впервые в нынешнем сезоне «Формулы-1» были допущены болельщики. В конце августа сообщалось, что некоторые команды были обеспокоены присутствием зрителей на трибунах из-за пандемии коронавируса.