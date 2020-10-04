После загрязнения воды на Камчатке возбудили дело

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Административное дело по статье 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта») возбудили из-за загрязнения воды у берегов Камчатки и массовой гибели морских животных. Об этом со ссылкой на пресс-службу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, местные надзорные органы не приняли надлежащие меры, хотя должны были незамедлительно отреагировать на ситуацию. Она сочла необходимым пересмотреть нормативные документы, касающиеся действий надзорных ведомств в таким происшествиях.

«То, что до настоящего времени не организована работа по должному исследованию проб, оцениваю чрезвычайно негативно, и буду обсуждать этот вопрос с курирующим вице-премьером правительства Викторией Абрамченко и генеральным прокурором [Игорем Красновым]», — заявила Яровая.

Депутат, находясь на Камчатке с рабочим визитом, обсудила ситуацию с учеными и специалистами и договорилась об исследовании проб воды, микроорганизмов, водорослей и песка. Она лично доставит пробы специалистам РАН, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями в связи с загрязнением воды в акватории Тихого океана. Кроме того, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил камчатским следователям доложить о проверке в связи с загрязнением воды в регионе. Следователям было поручено установить причины гибели морских животных.

2 октября на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Морскую воду взяли на экспертизу — предварительный анализ показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов. Также в воде обнаружили фенол. По предварительной информации, виновником загрязнения стал частный нефтяной танкер.