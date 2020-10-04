ЦИК Киргизии заявил о сбоях в ходе голосования на парламентских выборах

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Владимир Пирогов/Reuters
В день голосования на выборах в парламент Киргизии зафиксированы сбои технических средств. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Киргизии Абдыжапар Бекматов, передает «Интерфакс».
«С утра были некоторые сбои наших технических средств в работе считывающих урн и ридеров по индентификации избирателей, но все неполадки устранены», — заявил Бекматов.
Он отметил, что во время предвыборной кампании 11 политическим партиям были вынесены устные замечания за нарушения выборного законодательства.
«Два материала с участием представителей двух политических партий, которые касаются незаконного сбора средств и использования несовершеннолетних в агитационной кампании, переданы в правоохранительные органы», — добавил Бекматов.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проголосовал на парламентских выборах. Он подчеркнул, что в ходе избирательной кампании «не было никаких ограничений для пиара политических программ, партийные дебаты широко транслировались на телеканалах, а предвыборная агитация прошла в условиях сильной политической конкуренции».
Избирательные участки Киргизии открылись в 08:00 (05:00 мск) и закроются в 20:00 (17:00 мск).
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