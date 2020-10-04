Отъел пузо и щечки: потолстевший Гуф удивил фанатов

Рэпер набрал лишние килограммы.

41-летний рэпер Гуф улетел на отдых вместе со своей возлюбленной Юлией Королевой на Мальдивские острова. Там Долматов ни в чем себе не отказывает: пьет коктейли, нежится под солнышком и ест то, что захочет. И это уже заметно отразилось на его фигуре. Поклонники рэпера удивились, увидев, что у Алексея появились пухлые щеки, второй подбородок. Но еще сильнее их смутило заметно обвисшее пузо. Девушка исполнителя опубликовала в Stories видео, где ее бойфренд предстал в одних шортах. И это тут же стало поводом для насмешливых комментариев, которые оставляют Гуфу под последними публикациями.

«Пока не съешь, из-за стола не выйдешь», «Алексей Сергеевич, да вы набрали в весе!», «Щеки больше, чем у Барецкого уже», «Поднабрал гуфака», «Шайбу отъел», «Мам, я наелся», «Ай, братуха, молодец», «Вес набрал, миссия выполнена», — пишут рэперу подписчики.

Пользователи предположили, что такой резкий набор веса нетипичен для Гуфа и может быть связан с тем, что он совсем завязал с запрещенными веществами, предпочитая теперь излишества в еде. А может все дело в нескольких месяцах самоизоляции и малоподвижного образа жизни? Как бы там ни было, рэперу ставят в пример его же возлюбленную Королеву, которая, как заметил сам рэпер, ест как птичка и обладает стройной фигуркой.

Отметим, что сейчас рэпер состоит в отношениях с Юлией Королевой. Его предыдущие отношения с певицей Кети Топурией обернулись для него тяжелым периодом. Он трудно переживал разрыв. Гуф признавался, что устал от тусовок и смены женщин. Ему бы хотелось остепениться, завести семью и детей. И судя по тому кольцу с бриллиантами, которое Долматов подарил Юлии на Мальдивах, его мечта о семье может скоро осуществиться.

Напомним, что есть и другой рэпер отечественного шоу-бизнеса, который заметно набрал в весе – Джиган. Зимой/весной 2020 года рэпер лечился в рехабе после его наркотрипа в США. После лечения он снова занялся спортом, но в то же время стал налегать на жирную пищу. И теперь рэпер весит больше 110 кг.

А вот у кого точно можно поучиться похудению, так это у 52-летнего продюсера Максима Фадеева. За год он сбросил 100 кг! Продюсер разработал собственную методику похудения, основанную на приеме большого количества воды.

Также решил привести себя в форму рэпер и глава лейбла Gazgolder Василий Вакуленко. 40-летний исполнитель стал активно заниматься спортом и уже похудел до 106 кг, сбросив лишние 22 кг. При этом останавливаться на достигнутом Баста не намерен.