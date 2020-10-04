Москвичам разъяснили, будет ли вновь введен пропускной режим

В Москве пока не планируют вводить пропускной режим. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом он опроверг недостоверную информацию о пропускном режиме, которая стала распространяться по социальным сетям.

«Пока вводить пропускной режим нет необходимости. Все будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести. Если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать домашний режим для тех, кто старше 65, уход на удаленку, будем соблюдать требования в рабочем коллективе, на предприятиях, учреждениях, в торговле, то, дай бог, этого не понадобится. А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», — поведал столичный градоначальник.

Новые ограничения в Москве с 5 октября

При этом он подчеркнул, что второй волны коронавирусной инфекции в столице нет. Он также обратил внимание, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Москве в два раза больше, чем две недели назад.

Ранее мэр постановил, что работодатели в Москве обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30 процентов своих сотрудников.

Так, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Исключением будут сотрудники, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации. Также требование не распространяется на медорганизации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Также мэром было принято решение о двухнедельных каникулах в столичных школах с 5 по 18 октября. Меры предприняты для снижения новых случаев коронавируса.

Во избежание лишних контактов на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.