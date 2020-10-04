В некоторых регионах могут отменить пенсионную реформу

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости организации встречи с президентом РФ при участии политических элит для того, чтобы обсудить ситуацию в стране, и в том числе возможность отказа от проведения пенсионной реформы.

Отменили пенсионную реформу или нет«Я еще раз настаиваю, чтобы он (президент — прим. ред.) в Кремле собрал влиятельных людей и мы рассмотрели сложившуюся ситуацию», — заявил Г.Зюганов журналистам во вторник.

По его словам, еще сохраняется шанс на отмену пенсионной реформы.

«Осталось совсем немного времени, чтобы остановить эту процедуру (рассмотрение Госдумой пакета законопроектов о повышении пенсионного возраста — прим. ред.)», — сказал лидер КПРФ.

И это может сделать президент, считает политик.Он также высказал мнение, что «после сенсационного поражения партии власти во втором туре губернаторских выборов «Единая Россия» соберется и тоже примет смелое решение — давайте остановимся, все взвесим и поймем, что реально происходит».

Тем временем, для некоторых регионов России предложили отменить пенсионную реформу. В числе предполагаемых субъектов РФ Якутия, Хабаровский край, Амурская область и ряд других регионов, в которых хотят оставить на старых условиях выхода на пенсию.

Это предложение внес депутат Госдумы Николай Харитонов во время Восточного экономического форума. По информации СМИ, к такому решению депутата подтолкнули проблемы в этих регионах: протестные настроения в обществе, неблагоприятная демографическая и экономическая обстановка.

Парламентарий считает, что пенсионная реформа не должна касаться жителей Дальневосточного федерального округа. Было отмечено, что с Дальнего Востока все чаще уезжают жители. За последние годы ДФО покинуло более 17 тысяч человек, несмотря на различные программы по развитию регионов и инвестиции.

По информации журналистов, Харитонова поддерживает представитель президента России в Дальневосточном Федеральном округе Олег Скуфинский. Отмечается, что на протяжении пяти лет Дальний Восток активно терял население, а покупательная способность пенсионеров здесь намного ниже, чем в других регионах страны.

На данный момент шансы на отмену пенсионной реформы в регионе довольно высокие, пишут СМИ. Есть опасения, что к середине следующей десятилетки в регионе будет значительный дефицит рабочей силы, в то время как в регионе открываются новые предприятия.