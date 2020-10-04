УНИКС обыграл «Астану» в первом домашнем матче сезона

Первый домашний матч в сезоне 2020/21 провел УНИКС. Со счетом 101:83 казанская команда обыграла «Астану».

Самым результативным игроком у УНИКСа стал Айзея Канаан. Он набрал 23 очка. На счету Джона Холланда 19 очков, у Джамара Смита — 16.

6 октября УНИКС примет в «Баскет-холле» турецкий «Бахчешехир». Встреча группового этапа Кубка Европы начнется в 19:00 по мск.

В прошлом сезоне, который был досрочно прерван из-за коронавируса, УНИКС остановился на стадии 1/8 финала в Кубке Европы и на четвертом месте в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Летом казанская команда серьезно обновилась: ее пополнили бывший игрок «Чикаго», «Финикса» и «Миннесоты» Канаан, экс-баскетболист «Бостона» и «Кливленда» Холланд, выступавший в «Юте», «Маккаби» и «Жальгирисе» Нейт Уолтерс, ранее уже игравший за УНИКС Павел Антипов и еще три спортсмена.