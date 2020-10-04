Мясников назвал Навального предателем

Врач и телеведущий Александр Мясников в очередной раз обрушился с критикой на блогера Алексея Навального, назвав его предателем, который «продался за конфетку». Своим мнением он поделился в эфире программы «Соловьев Live».«Меня многие просят еще раз прокомментировать ситуацию с Навальным, с его обвинением в адрес нашего президента и врачей, которые ему спасли жизнь. Но мне противно это делать. . Действительно, мне просто противно об этом говорить. Я считаю, что это предатель, который продался за конфетку, за улыбку, за то, чтобы его пощекотали подмышками. Он идиотски смеется и распространяет клевету на людей, которые ему реально спасли жизнь», — поведал Мясников.Он считает, что омские врачи должны «преодолеть естественную брезгливость» и подать иск против Навального. Причем не потому, что это нужно им, а чтобы «другим было неповадно».

В свою очередь сами омские медики назвали оскорбительным прозвучавшее в их адрес высказывание, тем более что быстрым восстановлением Навальный обязан именно им, поскольку качественная квалифицированная помощь была оказана в первые наиболее критичные для здоровья часы.Навальный, ранее выписанный из берлинской клиники «Шарите», продолжает курс реабилитации в Германии. По данным на 4 октября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального быстро улучшается.По собственному признанию Навального, еще недавно он не узнавал людей вокруг и «не понимал, как разговаривать», но сейчас восстанавливается и активно делится с подписчиками и СМИ оценками произошедшего с ним.Напомним, здоровье Навального резко ухудшилось 20 августа, когда он совершал авиаперелет по маршруту Томск — Москва. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске, где врачи оказали блогеру экстренную медицинскую помощь в реанимационном отделении одной из городских больниц. Через несколько дней по просьбе членов семьи блогера перевезли в немецкую клинику «Шарите» для дальнейшего лечения и реабилитации.