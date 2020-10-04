Жириновский предложил провести амнистию по уголовным делам в 2021 году

Вопрос об амнистии по уголовным делам в этом году до сих пор актуален. Многие родственники осужденных пытаются понять, какое решение приняли власти. Вторая волна и вероятность повторного карантина могут отложить уголовную амнистию на 2021 год, но пока это только пессимистичные опасения.Амнистия в 2020 году: будет или нет, последние новостиПрезидентский Совет по правам человек продолжает обсуждать вопрос о том, чтобы сделать амнистию для части заключенных. Ситуация осложняется эпидемией коронавируса. Власти пытаются проработать различные сценарии. Адвокаты и правозащитники считают, что в колониях могут легко произойти вспышки вируса.Поэтому юристы поражаются бездействию чиновников и бьют тревогу. Правозащитники говорят, что сейчас СИЗО и колонии – это места, где коронавирус может легко и массово распространиться. К Дню Победу планируемую амнистию так и не провели. Адвокаты надеялись, что мероприятие произойдет еще 3 сентября, но этого не случилось.На сегодняшний день проблематично говорить о перспективах проведения амнистии в текущем году. Но вместе с этим в глаза бросается следующее: ЛДПР готовит проект об объявлении амнистии в 2021 году в связи с 30-летием ГКЧП.

«Амнистия будет распространяться только на отдельные категории граждан, — сообщает о планах глава партии Владимир Жириновский. — Во-первых, несовершеннолетние, то есть наши с вами дети. Или совершеннолетние, но они совершили преступление еще до наступления совершеннолетия. Беременные женщины. Мы говорим о демографическом вопросе, а женщины беременные находятся в заключении. Все пенсионеры. Женщины старше 55, мужчины — старше 60 лет. Мужчины, у которых дети есть в возрасте до 3-х лет. Ориентировочно в течение 6 месяцев на свободу может выйти до 20 тысяч человек. При этом амнистия ни в коем случае не распространяется на тех, кто совершил самые страшные преступления, тяжкие. Это убийства намеренные, мошенничество, терроризм, разбой, бандитизм, и все это обозначено конкретными статьями. Поэтому нет никакой опасности, что на свободу выйдут закоренелые преступники».Напомним, предыдущая амнистия прошла в 2015 году, и коснулась более 230 тысяч человек. Среди них оказались подзащитные Губина физик Владимир Голубев и активист «Открытой России» Дмитрий Семенов. Первого обвиняли в разглашении гостайны, второго — в призывах к экстремистской деятельности из-за демотиватора с Медведевым. По амнистии 2013 года на свободу вышли участницы Pussy Riot и несколько фигурантов «болотного дела».