Собянин объяснил, как будут работать детсады в октябре

Мэр Москвы Сергей Собянин несколько дней назад сделал вполне ожидаемое, тем не менее сенсационное заявление и отправил столичных школьников на досрочные каникулы. Московские ученики вместе положенной одной недели отдыха между II и III четвертями, будут отдыхать в два раза больше.Закроют ли детские сады на карантин в октябре 2020 годаУвеличение каникулярного периода осенью связано с резко увеличивающейся заболеваемостью среди населения столичного региона КОВИД-19 и другими сезонными респираторными заболеваниями.Мэр заявил, что в обозначенный период все без исключения общеобразовательные школы уйдут на каникулы. Решение продлить каникулярное время еще на одну неделю принято совместно с санитарными врачами, которые дали рекомендации ограничить временно контакт детей из-за подъема респираторных сезонных заболеваний, а также скачком инфицирования КОВИД-19.

По словам мэра, закрыты будут не только школы, но и все учреждения дополнительного образования.Вместе с этим Собянин рекомендовал родителям провести разъяснительные работы с детьми и донести до них, что предстоящие каникулы необходимо провести на изоляции дома или на даче. Разрешается гулять только в парках или скверах в окружении родственников. Посещать ТЦ, ездить на общественном транспорте не стоит. По словам градоначальника, соблюдать эти правила сейчас важно.Столичный градоначальник дополнительно сообщил, что в ближайшее время детские сады продолжат работу в обычном режиме, их закрывать не собираются. Однако если ситуация будет усугубляться, то вполне вероятно произойдет закрытие и дошкольных учреждений. От этого никто не застрахован.На сайте столичного мэра говорится, что кроме школ свою деятельность на две недели приостановят заведения дополнительного образования. Это не имеет никакого отношения к дошкольным учреждениям.