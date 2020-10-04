Состояние Бориса Моисеева вновь ухудшилось

Директор российского певца Бориса Моисеева, который давно не появляется на публике из-за недуга, рассказал об общем ухудшении состояния артиста. В эфире «Пятого канала» он объяснил, почему звезда отказался от помощи певицы Аллы Пугачевой.Состояние здоровья Бориса Моисеева: новости сегодня, 4 октябряПримадонна отечественной эстрады Алла Пугачева предложила помощь, в том числе и финансовую, своему другу и коллеге по звездному цеху Борису Моисееву. Жест артистка решила совершить после появления слухов об ухудшении состояния звезды. Об этом рассказал директор Моисеева Сергей Горох.Моисеев отказался от помощи коллег, поскольку в ней нет острой необходимости, передал слова музыканта его официальный представитель. Горох подчеркнул, что разбитый инсультом музыкант выразил огромную благодарность Пугачевой и вдове Иосифа Кобзона — Нинель.

Однако об ухудшении состояния Моисеева заговорила и модель Алена Кравец. По словам общих знакомых, артиста сильно подкосила невозможность выехать в Юрмалу, где он всегда восстанавливался летом. Кравец уверена, что нахождение в столичной квартире пагубно влияет на здоровье исполнителя.Заявляла о проблемах Моисеева с реабилитацией после инсульта и общественный деятель Тамара Пухова, передает телеканал «360». Она также сообщила, что певец не может передвигаться самостоятельно, но добавила и новую информацию. По ее словам, артист находится в трудном финансовом положении и может позволить себе лишь самое необходимое. В 2010 году именитый исполнитель перенес первый инсульт. Но после долгого восстановления, он даже смог выйти на сцену. Однако в 2015 году Моисеева настиг повторный удар.