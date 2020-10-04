Очевидцы рассказали, как себя чувствует Анастасия Заворотнюк

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже долгое время не появляется на публике из-за серьезного недуга, о котором стало известно около года назад. Ситуация со здоровьем звезды усугубляется отсутствием актуальных фотографий актрисы, что оставляет поклонникам тягостный простор для фантазий относительно того, как в настоящее время выглядит Заворотнюк.Последние новости про Анастасию ЗаворотнюкПрояснить ситуацию и слегка успокоить фанатов актрисы решила медсестра Каширской больницы, по словам которой Заворотнюк чувствует себя нормально и не претерпела внешних изменений.»Настя проходит лечение в Москве, реабилитацию, это слухи, что она улетела на экспериментальное лечение в Европу. Чувствует себя нормально. Все с ее внешностью нормально, улыбается, волосы есть, какая была, такая и осталась», — поделилась с окружающими медсестра.По некоторым данным, актриса покинула стены медицинского учреждения и сейчас проходит реабилитацию в доме в Подмосковье, где за ней ухаживает ее супруг — фигурист Петр Чернышев.

На днях стало известно, что старшая дочь Заворотнюк Анна, которая призывала общественность оставить в покое ее мать, рассказала о желании попробовать свои силы на телевидении. Несколько лет назад девушка уже появлялась на телеэкранах страны, но учеба в Америке стала серьезным препятствием для актерской карьеры. Сейчас Анна заявляет, что у нее есть не только желание начать все сначала, но и время, а также силы.Ранее Анна Заворотнюк исполнила эпизодическую роль в популярном сериале «Закрытая школа». В молодежном шоу «Достать звезду» девушка была ведущей. Яркая внешность дочери актрисы выделяет ее в глазах многих режиссеров. Несколько лет назад Анна принимала участие в одном из сезонов шоу «Топ-модель по-русски». Рост девушки — 180 см, а идеальная фигура становится предметом зависти для многих россиянок.В личном блоге девушки появился пост, в котором она говорит о готовности рассмотреть любые предложения о сотрудничестве с телевидением. Также Анна рассказала, что у нее есть необходимый опыт съемок, поэтому она будет рада получению возможности вернуться на телеэкраны.