Замглавы столичного СИЗО, где находится Ефремов, уволен за растрату

В Москве задержали Сергея Мацкевича, заместителя начальника СИЗО № 5 «Водник» — изолятора, где ожидает рассмотрение апелляционной жалобы и этапирования в колонию актер Михаил Ефремов.Головинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства об аресте Мацкевича, которого обвиняют в растрате в крупном размере. Следствие обвиняет заместителя начальника СИЗО № 5 в хищении продуктов на сумму 15 тысяч рублей из изолятора в составе группы лиц вместе с другими сотрудниками учреждения, в частности, по делу также проходят старший инспектор отдела хозяйственного обеспечения СИЗО и водитель.Преступники погрузили продукты питания в автомобиль «ГАЗель» и вывезли за пределы изолятора, где смогли распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.Михаил Ефремов: свежие новости сегодня, 04.10.2020Сергей Аверцев, адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, уверен, что актер помнит события вечера трагедии, а его бывший защитник Эльман Пашаев «наговорил многое», что не соответствует действительности.Об этом Аверцев рассказал в интервью Евгению Додолеву на канале «Россия 24».По словам Аверцева, экспертиза подушки безопасности водителя сделана все-таки была, хотя Пашаев уверял, что смывов не было произведено. Напомним, что именно этот факт Пашаев использовался как один из основных в своей линии защиты, настаивая на том, что в вечер аварии за рулем джипа сидел не Ефремов.- Такая экспертиза была произведена. Эльман Пашаев наговорил много чего за время этого процесса, очень много всего, что не соответствует действительности. Со всей ответственностью заявляю, что экспертиза подушки безопасности была произведена. Вы можете увидеть информацию в материалах дела, — заверил адвокат потерпевших.

Что касается самого виновного, якобы не помнившего вечер ДТП, то Аверцев склонен не доверять таким утверждениям.- Когда были прения я свою речь посвятил именно тому, что господин Ефремов прекрасно знал, что произошло в тот вечер. Может быть не очень хорошо помнил, но он совершенно точно знал, он сам в течении процессе убедил меня и многих остальных людей в том, что он знал, что произошло и то, что он виновен, однозначно виновен, — заявил адвокат.Он также отметил странность того, что Ефремов «не помнит, был ли он за рулем, но не пытался это выяснить», кроме того, отметил Аверцев, в ходе судебного разбирательства неоднократно звучали фразы о том, что кто-то помогал Ефремову вспомнить трагический вечер.- Жена вот его говорила: что я вот помогала восстановить ему эти события. Непонятно как помогала. Да? Но зато вот она долго звонила по какому-то там неизвестному телефону на мобильном аппарате Ефремова, телефон, который ей был неизвестен. Набирала его, пыталась выяснить чей он, она это в суде всё рассказывала. В то время на вопрос судьи «А по всем ли телефонам вы позвонили, которые были в тот день в списке господина Ефремова?», она сказала: «Нет не по всем. Зачем мне звонить по всем?» – рассказал Аверцев, добавив, что Ефремов в суде заявлял, что «когда уже будучи в состоянии алкогольного опьянения, он отчётливо это помнит, что вышел из своего дома куда-то, взяв ключи и документы на автомобиль».Также в ходе интервью Аверцев ответил на вопрос Додолева о своем отношении к Ефремову. Он сказал, что №его есть, за что уважать», но «если говорить обо мне, то моё уважение очень сильно претерпело изменения во время процесса и столкнулся со многими неожиданными вещами поведения и высказываний господина Ефремова, оттолкнули меня от него очень сильно».Напомним, что ранее Ефремов выплатил компенсацию сыну погибшего Сергея Захарова – Виталию Захарову. Адвокат Аверцев уточнил, что была выплачена не вся сумма – 600 тысяч рублей из назначенных 800 тысяч рублей.