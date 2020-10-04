Состояние здоровья протоиерея Димитрия Смирнова ухудшилось

Известный своими прямыми высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов, по его словам, некоторое время назад пережил заболевание коронавирусной инфекцией. После выздоровления его состояние опять ухудшилось, что произошло на этот раз? Как сообщают СМИ служитель церкви попал в реанимацию. Это подтвердил сотрудник неотложной помощи и священник Феодорит Сенчуков.Как состояние Димитрия Смирнова на сегодня, 04.10.2020Сенчуков обратился к народу и попросил усерднее молиться о здоровье больного протоиерея. Священник рассказал, что Смирнова госпитализировали не из-за повторного заражения КОВИД-19. Согласно инсайдерской информации, у мужчины заболевание, связанное с головным мозгом.В мае текущего года стало известно, что Смирнов госпитализирован. Проведенное тестирование показало у него наличие КОВИД-19. Парадокс заключается в том, что священник ранее призывал россиян не сидеть на самоизоляции, а собирать милостыню. Также он неоднократно заявлял о пользе китайского вируса. В общей сложности в стационаре он провел две недели, заболевание проходило в умеренной форме. С тех пор журналисты следят за новостями о состоянии здоровья мужчины.

После перенесенного заболевания летом Смирнова отстранили от занимаемой должности. Он был председателем комиссии при Патриархе по семейным вопросам. В интернете появилась информация, что РПЦ отстранило протоиерея из-за того, что его состояние здоровья стало заметно ухудшаться.В организации выразили служителю церкви благодарность за все годы, которые он отдал на служение Богу, и внес огромный вклад в развитие в РФ православной веры. Никто не осведомлен, чем занимался Смирнов после утраты занимаемой должности. В последнее время у него все пошло наперекосяк, и он стал часто попадать в больницу.