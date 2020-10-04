Состояние зараженного коронавирусом Трампа оценили с «осторожным оптимизмом»

Шон КонлиФото: Reuters

Медики оценивают состояние президента США Дональда Трампа, зараженного коронавирусом, с осторожным оптимизмом. Об этом заявил его лечащий врач Шон Конли, передает РИА Новости.

«Пока еще рано говорить, что худшее позади, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично», — подчеркнул он. По словам Конли, американский лидер принял вторую дозу экспериментального препарата ремдесивир, а насыщенность крови кислородом сохраняется на высоком уровне — 96-98 процентов.

Доктор добавил, что глава государства провел большую часть дня, занимаясь своими президентскими обязанностями, и без труда передвигался по медицинскому блоку, где проходит лечение.

Ранее врач Трампа объявил, что американский лидер чувствует себя хорошо. По его словам, президент выразил готовность выписаться из больницы, однако сроки выписки медики пока не называют. Сам хозяин Белого дома позднее также подтвердил свое хорошое самочувствие.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.