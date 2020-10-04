Россиянам рассказали об опасности овощей

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Овощи принято считать полезной пищей. Однако если их неправильно хранить или готовить, они могут нанести вред организму, а также спровоцировать некоторые заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik россиянам рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, перезрелые картофель и баклажан, а также недозрелый томат могут стать причиной расстройств нервной или мочевыделительной системы. Нельзя есть сырую или недоваренную фасоль — это может вызвать отравление. Кроме того, если слишком долго ее хранить, в ней могут накапливаться грибки.

При этом овощи могут вызывать и ряд заболеваний, добавила Соломатина. «Все виды капустных и вообще крестоцветных могут блокировать усвоение йода, поэтому они не рекомендуются тем, у кого есть выраженный гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) или даже субклинический гипотиреоз, который не имеет ярко выраженных клинических проявлений, потому что он может перейти в более активную форму», — подчеркнула эксперт.

Соломатина также в отдельную группу выделила овощи и зелень, которые накапливают нитраты: шпинат, петрушка, капуста, морковь, огурцы. При большом количестве этих продуктов в рационе может возникнуть перенасыщение нитратами. Это особенно опасно беременным женщинам, ведь в таком случае у плода может развиться гипоксия.