Помпео перенес визиты в Южную Кореи и Монголию

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Pablo Martinez Monsivais/Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео 4-6 октября посетит Токио для участия во встрече глав МИД США, Японии, Индии и Австралии. Об этом сообщает Госдеп США, передает «Интерфакс».

Ранее Помпео планировал посетить Южную Корею и Монголию.

«Госсекретарь Помпео рассчитывает снова отправиться в Азию в октябре и будет работать над тем, чтобы перенести визиты на несколько недель», — говорится в сообщении.

Почему изменился срок визитов не сообщается.

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