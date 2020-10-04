Мария Погребняк и Милана Тюльпанова подрались в центре Москвы

В Сети обсуждают, что это было — правда или постановка.

В Сети появились видео кровавой схватки двух жен футболистов – одной бывшей и одной нынешней. В центре Москвы подрались 31-летняя жена футболиста Павла Погребняк Мария и 27-летняя экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова. В Сети есть видео, как Милана набрасывается на Марию и толкает. Погребняк говорит: «Ты больная?». После чего Тюльпанова толкает ее, и Мария больно падает на асфальт, где ее уже добивают ногами.

Затем в Stories Погребняк появились фото и видео с кровоподтеком на лице, где она нецензурно говорит, что «это [кошмар]». После она публикует еще одно видео, где они с Тюльпановой уже на ринге в боксерских перчатках. Милана мощно бьет соперницу по лицу, а у Марии со рта хлещет красная жидкость, похожая на кровь.

«Приложила меня Милана. В общем, отхожу теперь», — прокомментировала Погребняк, попросив поклонников не переживать за нее, так как у нее «все нормально».

В свою очередь, Милана тоже выложила Stories, где видны кровоподтеки на лице, конечно, поменьше, чем у ее соперницы. И что странно, Тюльпанова сопроводила короткое видео хештегом «за Шишкову». Причем тут бывшая пассия Тимати, как с ней связана Погребняк и почему именно она, а не Решетова, например, — большой вопрос. Впрочем, уже к вечеру экс-супруга Кержакова веселилась в караоке-баре, где уже не было и намека на кровавую драку с Погребняк.

Пользователи в недоумении: что же такого не поделили две блондинки, к чему эти драки, публичная демонстрация кровоподтеков и интриги. К тому же пользователи не верят, что это было в действительности, так как «драку» везде сопровождали камеры, а бой на ринге и вовсе сопровождался вспышками фотокамер. Вероятно, блондинки готовят какой-то совместный проект, а таким образом привлекают внимание общественности, решили подписчики.

Напомним, Милана Тюльпанова в 2018 году развелась с футболистом Александром Кержаковым, которого обвинила в абьюзе. По ее словам, мужчина издевался над ней и не поддержал, когда у нее вскоре после рождения сына умер отец – сенатор Вадим Тюльпанов. После расставания спортсмен забрал сына к себе, обвинил в наркомании и не хотел отдавать ей ребенка. С помощью адвокатов Милана смогла забрать сына Артемия к себе. После она стала ведущей, пробовала себя на проекте «Холостяк» в сезоне со стоматологом Антоном Криворотовым, который, впрочем, от нее отказался из-за наличия ребенка.

Что касается Марии Погребняк, то жена футболиста занимается тремя детьми, бизнесом и выступает в качестве фотомодели. В январе 2020 она устроила скандал с таксистом, который не довез ее до места назначения. В ответ на претензии водитель просто вышвырнул звездную блондинку из машины. Модель добилась увольнения таксиста. А недавно Мария дала повод для слухов, что в ее семье назрел кризис. Женщина пожаловалась, что любовь навсегда бывает только в сказках. После этого подписчики заподозрили, что она готовится к разводу с Павлом Погребняком. Однако это пока остается лишь на уровне предположений поклонников пары.

Отметим, что звезды в 2020 году то и дело используют громкие скандалы в качестве пиара. Например, это излюбленный метод бойфренда Бузовой. Давид Манукян перед премьерой трека «Бумер» как бы поссорился с рэпером Серегой, подогревая интерес к их дуэту. Обвинили в гнусном пиаре Наташу Королеву, которой изменил ее муж Тарзан. Аккурат после скандала с изменой артистка презентует свою новую песню «Красная помада», которая повествует о разочаровании в мужчинах.