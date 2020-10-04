Алиев заявил, что Азербайджан взял село Мадагиз в НКР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики заняли село Мадагиз в агдеринском направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в своем «Твиттере».

«Сегодня Азербайджанская армия водрузила флаг Азербайджана в Мадагизе. Мадагиз наш, Карабах — это Азербайджан!» — написал он.

Кроме того, Алиев заявил о переименовании села. «С 3 октября 2020 года восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне оно будет называться Суговушан», — добавил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации, в ходе которого заявил, что целью азербайджано-турецкого альянса является уничтожение армянского народа. Также он не исключил, что вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках минской группы ОБСЕ.

Обновлено в 22:10. Алиев заявил об освобождении еще семи сел. «Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш в Тертерском, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шяйбяй, Гуйчаг в Джабраильском и Ашагы Абдульрахманлы в Физулинском районах Азербайджана», — написал он в «Твиттере».