Раскрыта опасность женских сумок

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Женская сумка и находящиеся внутри нее предметы — идеальное место для скопления и размножения возбудителей опасных заболеваний. Об этом предупредил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в эфире радио Sputnik.

Аксессуар подвержен попаданию различных микроорганизмов из-за частых касаний немытыми руками, контактов с полом, скамейками, столами и другими грязными поверхностями. Немаловажным фактором риска является то, что сумки очень редко чистят и моют.

По словам специалиста, в сумке и находящихся в ней предметах чаще всего встречаются кишечная палочка, вирусы-возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс. При этом наилучшую для распространения болезнетворных микроорганизмов обеспечивают кожаные сумки, обладающие губчатой текстурой.

Вещи, постоянно лежащие в сумке, также могут переносить опасные патогены. Так, первые места по загрязненности занимают крем для рук, губная помада, пилочка для ногтей и тушь для ресниц, отметил Лебедев. Кроме того, источниками распространения микробов в дамской сумочке могут быть кошелек, ключи, мобильный телефон, расческа, ручка, блокнот, паспорт и другие документы.

Эксперт призвал обрабатывать руки и поверхность сумки, особенно дно, антисептиком, а также периодически очищать вещи, которые часто берутся с собой. Он также посоветовал вешать сумку на вешалку или специальный крючок, а не ставить ее на пол и сидение в общественном транспорте или скамейку на остановке.