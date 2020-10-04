Кожа, латекс, звезды: Рианна устроила дерзкий показ нижнего белья

Онлайн-показ певицы уже назвали грандиозным.

32-летняя певица Рианна устроила горячий онлайн-показ новой коллекции своего бренда нижнего белья Savage X Fenty. 2 октября состоялся показ белья с участием мировых знаменитостей при помощи стримингового сервиса Amazon Prime. Из-за пандемии мероприятие провели без зрителей, но певица сделала ставку на зрелищность и создала настоящее шоу, которое представляло собой гибрид дефиле и музыкального «лайва».

Певица учитывает конкуренцию, тот же бренд Victoria’s Secret, поэтому выстроила концепцию женской привлекательности, при этом приглашая самых разных звезд, не только моделей 90/60/90. Она сделала ставку на инклюзивность и толерантность, поэтому на показе можно было увидеть как топовых моделей Ирину Шейк, Кару Делевинь, Беллу Хадид, так и бодипозитив-активистку Lizzo, 57-летнюю актрису Деми Мур, модель plus size Палому Эльсессер и других.

Рианна признается, что вдохновляется самыми разными женщинами, несмотря на цвет их кожи, размер или внешность. Именно поэтому в ее линейке такой широкий диапазон размеров (от XS до 3XL).

Так на шоу, которое уже назвали грандиозным, появилась, актриса Деми Мур в сексапильном образе – черное боди, кружева, колготки в крупную сетку, роскошное колье. 57-летняя знаменитость продемонстрировала сексуальный образ в окружении дерзких манекенщиц.

Появление бывшей жены Брюса Уиллиса в таком образе вызвал шквал критики пользователей, которые упрекнули ее в неподобающем поведении для ее возраста. Но на то и была концепция Рианны – никаких границ и ограничений по какому-либо признаку.

Супермодель Белла Хадид предстала в горячем образе – латекс, цепи, сетки, подчеркнутая сексуальность.

Светская львица Пэрис Хилтон примерила на себя несколько образов: первый – традиционно для нее розовый, а второй – для дорожки, которая тоже была черной, уже в total-black луке, сочетающемся с тематикой вечера и общей цветовой гаммой.

Модель Кара Делевинь предстала с причудливым макияжем, бархатном бюстгалетере и сетчатых чулках. Зрители еще раз отметили, что британская звезда обладает идеальной фигурой и подтянутым прессом.

Продефилировала на подиуме и российская модель Ирина Шейк. Несмотря на то, что сейчас в Сети обсуждают ее конфуз с не застегнутой на молнию юбкой (звезда поправилась), на подиуме Шейк выглядела как всегда эффектно и сексуально.

На дорожке она появилась в колготках в крупную сетку, кожаной мини-юбке, сетчатом бюстгальтере и кожаном топе на пуговицах. На дефиле у нее уже другой образ – блестящие черные шорты, бюстгальтер, цепь на талии, халатик в пол. Образ дополнял черный чокер на шее. Модель эффектно представила образ на показе.

Конечно, главной звездой показа стала сама основательница бренда – Рианна. Поклонники заметили, как сильно похудела Ри-Ри, когда увидели ее в сногсшибательном образе — нижнем белье черного цвета, сетчатых чулках и кожаной куртке.

Напомним, ранее Рианна подавала в суд на собственного отца, который открыл свою школу талантов и пользовался именем своей прославленной дочери, пытаясь привлечь внимание людей, хотя сама певица к этому не имела никакого отношения. Она много раз просила отца не наживаться за ее счет, но мужчина не послушал.

Певица несколько лет встречалась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем. Она даже познакомила жениха со своей семьей, мечтала о браке и детях. Но мужчина бросил ее. И судя по реакции арабского миллиардера, разрыв оказался болезненным, так как он потом требовал СМИ удалить всего его совместные фотографии с Рианной из Интернета и сайтов. Подолгу о неудавшихся отношениях певица не грустила. Вскоре заговорили о ее романе с рэпером A$AP Rocky.