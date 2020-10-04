Первый замред Банка России сравнил валютный рынок Forex с казино

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mavit
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Валютный рынок Forex, подобно казино, дает людям адреналин, но не помогает заработать. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, пишет РБК.

Первый замред Банка России сравнил валютный рынок Forex с казино

«На Forex — это как казино. И если вы хотите получить адреналин, получить эмоции, торгуя валютами с большим плечом, вы являетесь квалифицированным инвестором — наверное, рынок Forex вам подходит. Если ваша цель не адреналин, а заработать, я вам советую держаться от Forex подальше», — сказал он.

Напомним, Forex-дилеры предлагают россиянам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке, при этом участие можно принять и на заемные деньги. В РФ лицензированными игроками являются лишь «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс».