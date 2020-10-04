Первый замред Банка России сравнил валютный рынок Forex с казино

Валютный рынок Forex, подобно казино, дает людям адреналин, но не помогает заработать. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, пишет РБК.

«На Forex — это как казино. И если вы хотите получить адреналин, получить эмоции, торгуя валютами с большим плечом, вы являетесь квалифицированным инвестором — наверное, рынок Forex вам подходит. Если ваша цель не адреналин, а заработать, я вам советую держаться от Forex подальше», — сказал он.

Напомним, Forex-дилеры предлагают россиянам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке, при этом участие можно принять и на заемные деньги. В РФ лицензированными игроками являются лишь «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс».