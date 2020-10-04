Владимир ПознерФото: @pozneronline

Российский телеведущий Владимир Познер заявил о планах США «наказать» Россию за якобы вмешательство в выборы президента. Таким мнением журналист поделился в беседе с Россотрудничеством. Его слова приводит РИА Новости.

«На всякий случай вновь вспомнить о так называемом «вмешательстве России» в избирательный процесс — это для Демократической партии такой хороший ход. Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови», — пояснил Познер.

При этом он допустил, что если кандидат от демократов Джо Байден и одержит победу, Вашингтон все равно не упустит шанс «наказать» Москву, что станет довольно опасным ходом.

Также журналист добавил, что возникновение в преддверии выборов лозунгов, связанных с Россией — это плохой знак. Они могут повлиять на рост антироссийских настроений, которые и без того давно наблюдаются в американском обществе.

Ранее в Нью-Йорке появился плакат, на котором написано «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». Конгресс русских американцев (CRA) попросил убрать провокационный баннер, посчитав его дискриминационным.

Ранее Россию неоднократно обвиняли во вмешательства в дела США. Так, в апреле 2019 года американский спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.